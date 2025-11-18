Б ългария се събужда под ЖЪЛТ КОД за опасно време – дъждове, бурни ветрове и студен фронт връхлитат страната!

Според НИМХ алармата важи за цели 11 области, включително Монтана, Враца, Плевен, София-град, София-област, Кюстендил, Кърджали, Ямбол, Сливен, Бургас и Варна.

Дъжд, студ и вятър – страната под обсада

Северна и Западна България влизат под мощни валежи, а в Източните Родопи дъждът става значителен.

В Дунавската равнина духа запад-северозападен вятър, докато Източна България е ударена от силни пориви, особено в югоизточната част.

Температурите около 14:00 часа скачат от 8–9° в северозападните райони до цели 21° в югоизтока. В София – около 15°.

Планините също не са пощадени

Нависва плътна облачност, а валежите над 2200–2300 метра се обръщат в сняг. В Западна Стара планина снежната граница пада до 1600 м, а вечер – до 1300–1400 м.

Югозападният вятър е силен и бурен, а температурите стигат до 6° на 2000 м.

По морето – бурни пориви и валежи вечерта

Черноморието остава облачно, като следобед дъждът ще удари северното крайбрежие.

Вятърът от юг-югозапад е силен, особено по южното море.

Морската вода – 14°–16°, вълнение до 4 бала.

Царево: ВНИМАНИЕ! Вятър до 90 км/ч – изкоренени дървета и летящи предмети

Община Царево предупреждава за екстремен вятър: 14–19 м/сек с пориви до 24 м/сек (90 км/ч).

Властите алармират за:

опасност от паднали дървета

летящи предмети

щети по инфраструктурата

прекъсвания на ток

затворени пътища

Гражданите са призовани да не излизат, освен при крайна необходимост.

Телефон за сигнали: 0590 5 50 18

При инцидент: 112

Пътищата – проходими, но коварни

Настилките в страната са предимно сухи, но има заледени участъци в усойни места. Всички проходи – отворени.

Шофьорите трябва да са със зимни гуми и готови за зимни условия.

Мъгли, дъжд и големи температурни разлики

Във вторник сутрин температурите варират от –3° до +18°, а на места (Ловеч, Пловдив, Монтана, Стара Загора) видимостта е намалена.

Дъжд вече вали във Врачанско, Монтана и Ивайловград.

Внимание! Опасен ден – пазете себе си и близките си.