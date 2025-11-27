О т 1 декември тази година в сила влиза нискоемисионната зона за автомобили в София и ще важи до 28 февруари 2026 година.

За разлика от предходните две години, през този сезон забраната обхваща освен "малкия ринг" и по-широк териториален обхват - т.нар. "голям ринг".

Малкият ринг, за който важи забрана за навлизане на автомобилите от първа и втора екогрупа, обхваща територията между булевардите: "Васил Левски", "Патриарх Евтимий", "Ген. Скобелев", "Сливница" и ул. "Опълченска".

Големият ринг, в който е забранено навлизането само на най-замърсяващите автомобили от ПЪРВА екогрупа, е "заключен" между: бул. "Сливница"; бул. "Данаил Николаев"; бул. "Ситняково"; бул. "Михай Еминеску"; бул. "Пейо Яворов"; бул. "Никола Вапцаров"; ул. "Атанас Дуков"; ул. "Люба Величкова" ул.; "Сребърна"; ул. "Хенрик Ибсен"; бул. "П. Ю. Тодоров"; бул. "Иван Ев. Гешов"; бул. "К. Величков".

Граничните булеварди не са част от нискоемисионната зона. Преминаването по тях на всички превозни средства е позволено без ограничение, а указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение, припомнят от Столична община.

За да контролира спазването на ограниченията, Столичната община разчита на 180 камери, разположени на външните точки на двата ринга, а специализиран софтуер автоматично ще извършва проверка в съответните бази данни, за да се установи екологичната група и собствеността на всеки автомобил.

През сезон 2024–2025 навлизанията на най-замърсяващите автомобили са намалели десетократно през периода на действие на рестрикциите спрямо месеците преди тяхното въвеждане.

От началото на ноември 2025 г. дневно се засичат малко над 3800 навлизания на автомобили от първа и втора екогрупа в границите на малкия ринг, спрямо 20 000 дневно през 2024 г.

Камерите по границите на големия ринг са свързани със системата от 12 ноември, като за периода до 25 ноември средно се отчитат по около 1400 навлизания дневно на МПС от първа екогрупа, писа Bulgaria ON AIR.