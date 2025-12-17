С ветовният и олимпийски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар и неговата приятелка, волейболистката Александра Костадинова, избягаха в природата на коне. Двамата споделиха в социалните мрежи вълнуващи кадри от разходка в живописна природна обстановка, които бързо привлякоха вниманието на хиляди последователи.

На едно от видеата се вижда как Насар уверено язди по тясна пътека, заобиколена от зеленина. Към кадъра Александра написа: Конят е благородно животно, той не се подчинява на ръката, а на чистото сърце!

Карлос и Александра, които са заедно от няколко месеца, намират в природата идеалното място за релакс и споделени моменти. Феновете им заляха публикациите с харесвания и коментари, пожелавайки им още много такива романтични приключения.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX