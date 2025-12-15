П оредният келеш с мощен автомобил лъсна в социалните мрежи как гази закона, настъпва педала на газта с 300 км/ч и прави опасни дрифтове по републиканската пътна мрежа. Тази път синковецът е 22-годишен, вероятно от Балчик или добруджанските села.

На видеата му се вижда как пили гуми на Mercedes GT63s в района на балчишките села Топола и Бялата лагуна.

Гази

От публикация на администратора на групата „Катастрофи в София“ Иван Владимиров пък става ясно, че дрифтърът е 22-годишният Петър Манолов. „Явно с талант, който не е за обществени пътища. Очевидно арогантен и недосегаем. Дори не прави опит да се крие как кара с над 300 и с вратите напред“, пише Владимиров. Част от колите, с които се е заснел да гази закона, са Mercedes GT63s, BMW M2, M3, M5. В описанието на Instagram профила си младежът е посочил, че има "страст към странните изкуства". В описанието също така пише, че съдържанието, което публикува, е дело на изкуствен интелект.

Проверка

Дали това е вярно, както и дали той е зад волана е обект на проверка на Пътна полиция. В мрежата заваляха и строго осъдителни коментари за безотговорното шофиране на младежа. Хората настояват от КАТ да се задействат и да му отнемат шофьорската книжка. "Веднага трябва да му се отнеме свидетелството за управление", коментира потресен мъж. Други пък поискаха колите, които управлява, да бъдат конфискувани. "Как няма късмета да го пресрещне един ТИР, ще се наиграе", пък написа дама. От полицията вече установиха самоличността на друг представител на поколението Z, който шофираше с 300 км/ч по Околовръстния път на София. Това е 19-годишният Алекс Младенов от доспатското село Змеица, отскоро жител на столицата.