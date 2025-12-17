Б анки ще уведомяват потребителите, когато кредитоспособността им е оценена на база автоматизирана обработка на данните.

Това предвижда нов проект на Закон за потребителския кредит, пуснат за обществено обсъждане от Министерството на икономиката.

Ако изкуственият интелект е отхвърлил молбата за кредит, клиентът ще има право да поиска оценката да бъде извършена от човек и да получи информация за процедурата по преразглеждане на решението.

Други текстове предвиждат, че при всяко предоговаряне на размера на кредита с над 25 на сто кредиторът ще прави нова оценка на кредитоспособността на клиента. Въвежда се и нов таван на оскъпяването за кредити, които трябва да бъдат погасени до 3 месеца. Тези текстове засягат фирмите за бързи кредити, тъй като те отпускат пари назаем за такъв кратък срок. За заеми, които трябва да бъдат върнати до месец, оскъпяването трябва да бъде до 20% от главницата. А за кредити със срок на погасяване 3 месеца общите разходи не трябва да надхвърлят 30% от главницата.

Комисиони

Комисионите за кредитните посредници ще трябва вече да се включват в Годишния процент на разходите (ГПР), гласят още текстовете. „Според мен тук ще има проблем с прилагането на тази разпоредба, защото банките ще кажат, че те плащат тези комисиони и ще са прави“, коментира пред „Телеграф“ финансовият анализатор от „Моите пари“ Десислава Николова. По думите й няма никаква логика въпросните комисиони да се включват в ГПР, защото в него са всички разходи, преки и косвени, за потребителя, които той плаща във връзка с договора за кредит.

Друга новост предвижда кредитните посредници, които консултират за потребителски заеми, вече да са длъжни да се впишат в публичен регистър на Комисията за защита на потребителите. Комисията ще има право да ги заличава при системно неспазване на закона, обясни още Николова.

София Симеонова