Acquacotta (акуакота) е традиционна тосканска супа от района на Мерема. Думата буквално означава „сварена, преварена вода“. В началото е била храна за овчарите и изобщо за по-бедното население. Продуктите са се намирали във всяка италианска ферма – хляб, овче сирене, лук, тоскански зехтин, целина, домати, яйца и босилек. Създадена е, за да се използват дори най-малките остатъци от изсъхнал хляб, който, напоен от вкусните зеленчуци, се превръща в нещо много вкусно. Супата е гъста, ароматна и наподобява яхния. От бавното задушаване лукът става невероятно сладък. Готви се в плитък съд, за да може яйцата да останат на повърхността, а не да потънат в дълбоката тенджера, обяснява Йоланта Делибозова-Йоли на yoli-bg.com.

Продукти за 4 порции:

700 г кромид лук

2 пръчки селъри заедно с листата – 200 г

120 мл зехтин

200 мл вода

сол на вкус

800 г белени консервирани домати

500 мл зеленчуков бульон

1/2 връзка пресен босилек, листа

4 яйца

4 тънки филийки сух бял хляб

50 г настъргано пекорино или друго сходно ароматно твърдо сирене

зехтин за поливане

Приготвяне:

Нарежете лука на тънки полумесеци, а селърито на резенчета (може да го замените със зелената част на нашата целина). Налейте зехтина в по-дълбок тиган и го загрейте. Сипете заедно лука и селърито и налейте водата. Без да похлупвате, гответе на бавен огън, като периодично разбърквате. Зеленчуците трябва да омекнат напълно, да намалят драстично обема си и да променят цвета си. Посолете и прибавете доматите, без да ги режете. Продължете да готвите на бавен огън без капак, докато доматите се сгъстят. Разбърквайте, за да се разкъсат на парченца. Налейте бульона и оставете супата да къкри. След като се сгъсти и мазнината изплува („да остане на мазнинка“), сложете цели листата босилек. Опитайте на вкус и ако е нужно, посолете още малко. Супата е готова.

От ниско счупете отгоре яйцата, като внимавате да не се спукат жълтъците. Сега затворете с капак и гответе 4-5 минути, докато се коагулира белтъкът.

На дъното на купички сложете по една филийка хляб. Бял селски хляб, чабата или багета са най-вкусни за тази гозба. Разпределете сиренето върху хляба и залейте със супа. Най-отгоре сложете по едно яйце. Полейте с пресен зехтин, гарнирайте с босилек и поднесете. Да ви е сладко!