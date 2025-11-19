М истериозното руско „Радио на Страшния съд“ изпрати поредно зловещо послание, като мнозина се опасяват, че e разкрилo следващата цел на Кремъл след Украйна.

Мистериозната станция, която е активна от Студената война, е издала серия от звуци, като се е чул глас, казващ „Латвия“. Сигналът беше изпратен в понеделник, като мнозина в социалните мрежи се опасяваха, че Русия може да планира офанзива в съседната страна.

Въпреки това, тъй като Латвия е член на НАТО, всяка атака би предизвикала отговор от всички останали членове на блока, включително САЩ, и потенциално би предизвикала Трета световна война.

Радиоканалът се казва UVB-76, наричан още „Зумерът“ или „Радио на Страшния съд“, пише Daily Star.

Това е руска късовълнова станция, която работи от 70-те години на миналия век, като най-вече издава постоянен, зловещ бръмчащ звук, сякаш е повреден уред. Не е известно кой редовно я слуша.

Експерти обаче предполагат, че станцията е свързана със стратегическото военно командване на Русия, вероятно за изпращане на секретни заповеди, тъй като честотата на тези сигнали обикновено се увеличава по време на кризи, като например войната в Украйна.

Изненадващото предаване в понеделник включваше шест различни съобщения през целия ден, включително едно, което гласеше „NZHTI NZHTI 15854 LATVIA 5894 4167“. Други части от кода от понеделник включваха думите NANTOTYUK, LAST, BOLONSKIY, GALVANIZER и DRAW.

Директното споменаване на Латвия в загадъчното съобщение създаде най-голяма паника, тъй като напрежението между Русия, Украйна и НАТО остава опасно високо.