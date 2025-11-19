Г рад Тревиняно Романо в Италия е бил място за масови поклонения: вярващи се стичали там, за да се молят на Мадоната, плачеща с кървави сълзи, и дарявали големи суми пари на собствениците на святото място. Но всичко завършило зле за тях: Ватикана разкрил, че измамници са използвали свинска кръв, за да измамят католици, от които са успели да съберат една трета от милион евро, пишат местните медии.

От 2017 г. насам стотици католически поклонници се стичат към малкото градче Тревиняно Романо близо до Рим. Домът на 50-годишната сицилианка Джизела Кардия се е превърнал в магнит за вярващите.

Жената и съпругът ѝ твърдяли, че статуя на Дева Мария, която били закупили в Полша година по-рано, започнала да плаче с кръв и да показва знаци. Твърди се, че Мадоната ги е насочила към „свято място“ на брега на езерото Брачано, подходящо за поклонение. Според двойката, всеки трети ден от месеца в 15:00 часа тя предсказвала предстоящи катаклизми – като земетресения – и обяснявала на двойката как да се молят правилно, за да избегнат Божието наказание.

Под влиянието на реликвата, твърдят Жизела и съпругът ѝ, са се случвали изцеления и дори случаи на непорочно зачатие. По-късно към „Дева Мария от Тревиняно“ е добавен мироструящ образ на Христос и струйката от желаещи да се включат в чудото се е превърнала в бушуващ порой.

Кардия стартира уебсайт, посветен на реликвите , започна да рекламира своя „дом за поклонение“ в социалните мрежи и като цяло стана знаменитост: репортажи за нея бяха заснети по централната телевизия.

Нейните последователи, включително свещеници, поискаха Ватикана да признае случващото се за чудо.

Ватикана изпратил епископ Марко Салви от Чивита Кастелана да разследва случая. Той се сблъскал с трудна ситуация, под натиск от последователите на семейство Кардия. Заплахи идвали дори от Америка и Франция, толкова широко разпространен бил култът към „Майката на Дева Мария от Тревиня“.

Салви обаче не трепнал. В крайна сметка комисия на Светия престол обявила „чудото“ за фалшиво и епархията призовала вярващите да не участват в молитвените събрания, провеждани от семейството. Кръвта, която Дева Мария „плачела“, се оказала свинска кръв, чието течение било инсценирано с помощта на прости технически трикове.

Този момент се оказа фатален за „визионерската Мадона“, както Жизела беше известна на феновете си. Няколко енориаши, дарили на Кардия и съпруга ѝ, се свързаха с полицията. Разследващите установиха, че между 2018 и 2023 г. верните са дарили над 300 000 евро. Семейство Кардия похарчиха част от парите не за развитието на „святото място“, а за себе си, купувайки луксозен автомобил и парцел земя.

Причината на двойката да напусне Сицилия и да се премести в Тревиняно Романо също е прозаична. Жизела имала керамичен бизнес там и след измама с фалит получила двегодишна условна присъда. С такъв „багаж“ нямало никаква перспектива за успешна кариера в по-патриархалния юг, затова семейството решило да започне нов живот.

Сега Джизела Кардия и съпругът ѝ са обвинени в утежнена измама и са изправени пред до пет години затвор.