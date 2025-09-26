Д роновете, бръмчащи по летищата, не са изпратени от Владимир Путин, а НЛО, контролирани от извънземни, според мистика Ури Гелер.

Той призова правителствата да „спрат да объркват обществеността“ и да „разкрият“, че мистериозните кораби „не са контролирани от човек“, предава Daily star.

Гелър прогнозира, че ще има още наблюдения през „следващите месеци“ по „летища, градове и военни бази по целия свят“ и призова обществеността да „гледа небето, но да не вярва на лъжите“. „Там горе ще стане много оживено“, предупреди той. Гелер, който твърди, че са му били показани „замразени тела на извънземни “, извадени от място на катастрофа на НЛО в база на НАСА през 70-те години, се изказа, след като летище Олборг в Дания беше принудено да затвори, след като в въздушното му пространство бяха забелязани дронове.

Датските въоръжени сили бяха засегнати, тъй като летище Олборг е дом на Командването за специални операции на армията, нейните морски сили за специални операции и военноморския патрул с кучешки впрягове.

Полицията съобщи, че дронове са били забелязани и близо до летища в датските градове Есберг, Сондерборг и Скридструп - базата на националните изтребители F-16 и F-35. Националният полицейски комисар на Дания Торкилд Фогде заяви, че много хора са съобщили за наблюдения на дронове.