С редностатистическия собственик на котка е наясно, че домашният му любимец също се заглежда в телевизора.

Опитната ветеринарна лекарка Ребека Макмилан разясни пред Pets Radar причината.

Според експертката това е така, защото котките са добри в фокусирането върху бързи движения и зрението им е предназначено да им помага да ловуват. Тъй като на телевизора има много движение, вероятно то привлича вниманието на котката ви, особено ако ѝ напомня за плячка.

В същото време Макмилан обясни, че зрението им на далечни разстояния не е много добро, така че те може да седят много близо до екрана поради това.

„Докато повечето котки предпочитат физически да играят или да ловуват, телевизията може временно да успокои котките, които имат ограничени възможности за това. Тя може да осигури стимулация за домашни любимци, които нямат достъп до прозорец, за да гледат света“, каза ветеринарната лекарка.

Според нея липсват изследвания за ефектите от гледането на телевизия върху котките, но едва ли има проблем за здравето или зрението на животните.

Тя добави, че има и нежелани моменти.

„Просто имайте предвид, че някои котки могат да се увлекат и да надраскат телевизора ви или случайно да го съборят, така че винаги пазете домашния си любимец (и телевизора!) в безопасност“, призова специалистката.

Макмилан напомни, че телевизията не трябва да замества физическата игра.

Източник: БГНЕС