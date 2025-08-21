К итайски учени се борят да спасят един от последните големи животински видове в река Яндзъ – а пълната забрана за риболов в района им помага.

В Института по хидробиология в Ухан, само на 5 км от брега на реката, консервираните тела на вече изчезналия речен делфин (байджи) и веслоносата риба стоят зад стъклени витрини, пише Би Би Си.

„След като тези видове изчезнаха, сега ще спасим безперковата морска свиня на Яндзъ,“ казва проф. Уанг Си пред BBC. „Тя стана най-важното животно тук.“

ТОП 8 животни, които ни помагат да спасим света

През 2002 г. умира последният известен байджи, 22 години след като институтът започва да се грижи за него. Година по-късно последната веслоноса риба – вид, който достига над 3 метра дължина – бива случайно уловена, маркирана и пусната, но изчезва.

Днес целта е да се предотврати същата съдба за безперковата морска свиня, от която са останали едва около 1200 екземпляра в дивата природа.

„Това е единственият върховен хищник, останал в реката“, обяснява проф. Уанг. „Тяхната численост показва здравето на цялата екосистема.“

СТАВА СТРАШНО: Избягалият черен звяр край Шумен вече има жертви!

Идеята за пълна забрана на риболова се появява през 2006 г., но едва преди пет години влиза в сила 10-годишна мярка, прилагана строго от полицията – нарушителите рискуват затвор. Това оставя 220 000 рибари без работа, но броят на рибите рязко нараства.

Безперковата морска свиня остава критично застрашен вид, но учените са оптимисти. Освен забраната за риболов, хиляди заводи, замърсяващи реката, са преместени или затворени, което значително подобрява качеството на водата.

Заплахи обаче остават – шумът от корабите обърква животните и може да е допринесъл за изчезването на байджи. Спирането на речния трафик обаче е невъзможно, тъй като той е жизненоважен за икономиката на Централен Китай.

Обществото също помага – фотографи и доброволци наблюдават реката и сигнализират за бедстващи животни.

ЖЕГА В ЗООПАРКА: Разхлаждат животните със сладолед и диня

През 90-те години безперковите морски свине са били около 3300, но до 2006 г. броят им е намалял наполовина. След забраната за риболов популацията им се е увеличила с близо 25% за последните пет години.

„Спасим ли безперковата морска свиня, ще спасим и Яндзъ,“ казва проф. Уанг Дин. „Ако тя се развива добре, това значи, че цялата река оздравява“.