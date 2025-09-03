В ърховният съд на Непал постанови, че религиозната голота не е неприлична и позволи на голите аскети-монаси Нага Садху да посещават храма Пашупатинатх в Катманду и други индуистки светилища, съобщава Kathmandu Post.

Забраната бе поискана от адвокат Ягя Мани Неоплан. Той настояваше да се ограничи достъпът на такива аскети до храмове, защото те се разхождат голи като нудисти и мажат хората с пепел с пенисите си. Освен това, според него, Нага Садху използват гениталиите си, за да вдигат тежести и да изпълняват други трикове.

Върховният съд заключи, че в контекста на религиозната традиция голотата на аскетите не може да се счита за неприлична. Съдиите отхвърлиха и аргумента на жалбоподателя, че осигуряването на пари, храна и подслон на Нага Садху е разхищение на ресурси. Те твърдят, че не всяко действие трябва да се оценява от икономическа гледна точка.

Голотата е само физическо състояние, обикновено означаващо разголване на гениталиите или части от тялото. Непристойността е нещо, което възбужда сексуално желание или се счита за срамно и обидно от обществото и културата. Следователно, не всяка голота е неприлична, заявяват от Върховния съд на Непал.

*Източник: Факти