У чени смятат, че извънземни цивилизации може да използват сигнали от радарни системи на големи летища като Хийтроу и JFK, за да ни следят от своите далечни вселени.

Ново проучване показва, че извънземна цивилизация може да използва радарни сигнали от самолети, за да ни шпионира. Радарните системи на големи летища, като например лондонското летище Хийтроу или летището JFK в Ню Йорк, биха могли да бъдат достатъчно силни, за да бъдат открити на разстояние до 200 светлинни години, установи изследването.

Най-близката до Земята галактика, галактиката Андромеда, е на около 2,5 милиона светлинни години. Изследването показа, че летищата излъчват сигнали с обща мощност 2000 трилиона вата.

Това би било достатъчно чувствително за най-чувствителния телескоп в света, телескопа „Грийн Банк“ в Западна Вирджиния, за да го улови, дори ако се намира на чужда планета на 200 светлинни години разстояние. Въпреки че оценките варират, със сигурност има хиляди планети в рамките на 200 светлинни години от Земята.

Сигналът се покачва и спада в продължение на 24 часа поради въртенето на Земята. Проучването е ръководено от Рамиро Кайсе Саид, докторант в Университета в Манчестър.

Кайсе Саид каза пред BBC Science Focus: „Нашите открития показват, че радарните сигнали – генерирани неволно от всяка планета с напреднали технологии и сложни авиационни системи – биха могли да действат като универсален знак за интелигентен живот“.

Това идва, след като съобщихме как мистериозният междузвезден обект, за който учените казват, че се движи през нашата слънчева система, „генерира собствена светлина“, според експерт. Това последно разкритие за странното НЛО – известно като 3I/ATLAS – породи нови спекулации, че може да е технологично напреднал кораб-майка.

Астрофизикът от Харвард Ави Льоб твърди, че снимката, разкрита от космическия телескоп Хъбъл на НАСА на 21 юли, представя 3I/ATLAS по начин, различен от начина, по който кометите обикновено отразяват слънчевата светлина.

Льоб каза, че концентрираното сияние на 3I/ATLAS е подобно на „ превозно средство, което включва фаровете си“, преди да добави, че „може да е космически кораб, задвижван от ядрена енергия“.