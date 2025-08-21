Д алията е красиво цвете, което не се гледа много лесно. Ако тя не цъфти през лятото, потърсете следните няколко причини.

Най-често срещаната е, че растението не получава достатъчно слънчева светлина. Далията обича слънцето. Тя има нужда от шест до осем часа да е изложена на директно слънце, за да даде най-доброто от себе си. Ако се засенчва обаче от някое по-високо растение или е посадена на шарена сянка, далията няма да се чувства добре.

Градинарите понякога забравят, че условията в градината им се менят. В началото едно място може да е слънчево, но по-късно да бъде засенчено от пораснали дървета. И изведнъж се оказва, че засадените на това място растения не получават достатъчно светлина. Ако е такъв случаят с вашите далии, можете да ги изкорените есента и да ги преместите на друго, по-слънчево място. Алтернативата е да ги пресадите в контейнери, които лесно могат да се местят, в зависимост от това – къде грее слънцето.

Тор

Друга причина далиите да не цъфтят е преторяването им. Азотът, който се отбелязва с буквата N, стимулира развитието на листната маса. Така, ако прекалите с него, далията ще заприлича повече на храст, отколкото на цвете. Далията, както и другите цъфтящи растения, предпочита по-беден на азот тор, но с по-високо съдържание на фосфор (P), както и на калий (K). Затова перфектният тор е със съотношение на азот-фосфор-калий NPK 5-10-10. Далиите нямат нужда от много наторяване. Два пъти през сезона на растеж е напълно достатъчно.

Далията е грудково растение и не обича преовлажнената, подгизнала тежка глинеста почва. В такава почва може грудката да загние, което в крайна сметка дава като резултат и по-малко цветове. Подобрете дренирането на почвата, като я смесите с компост, пясък или дори дребен чакъл.

Разстояние

Засаждането на далиите на гъсто също може да е причина те да не дават много цветове. Растенията ще се конкурират за хранителни вещества и слънчева светлина. Освен това далиите имат нужда от добра циркулация на въздуха, за да се предотвратят заболявания като мана и други гъбични болести. Затова растенията трябва да се засаждат на отстояние от 30 до 50 см едно от друго.

Прищипването на далиите в началото на сезона е едно от най-добрите неща, които можете да направите, за да насърчите цъфтежа. След като вашата гергина е висока около 30 см и има поне четири чифта истински листа, отрежете горните 2 см малко над листния възел. Звучи брутално, но прищипването изпраща съобщение до растението да направи още разклонения, а всяко разклонение означава повече цветове. Ако не направите това, растението ще се развива на височина с по-малко цветове.

Друга важна задача е да премахнете увяхналите цветове, за да стимулирате формирането на нови. Тук обаче има една тънкост. Трябва да отрежете стъблото до самото разклонение. В противен случай няма да подадете сигнал за образуване на нови цветове.

София Симеонова