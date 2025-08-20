К ЗК започва проучване за евентуални антитръстови нарушения на пазара на олио.

Поставено е началото на предварително проучване за такива нарушения, става ясно от съобщение на Комисията, информира БНР.

Медийни публикации за очаквано повишение на цените на слънчогледовото олио поради намален добив на маслодаен слънчоглед в страната през тази година са в основата на мотивите на регулатора.

Комисията ще проверява дали съществуват антиконкурентни практики или пазарни изкривявания, които могат да доведат до неоправдано поскъпване на олиото.

За целта е изискана информация от институции и пазарни участници за функционирането на пазара на маслодаен слънчоглед и производните от него продукти за периода от 2022 г. до сега. При наличие на достатъчно данни за нарушения, КЗК ще образува производство.