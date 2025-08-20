Ж ена от Северозапада е попаднала на гнусна находка в детски сок, стана ясно от пост във Facebook, писа bulnews.bg.

Преди дни, майка от Видин случайно намерила слузести парчета в детско сокче. След като го закупила от търговски обект в крайдунавския град, децата й поискали да си го разделят в чаши. Докато сипвала, майката забелязала, че напитката е много мътна и остатъка изляла в мивката. От дъното на бутилката изпаднали слузести парчета.

"Правя публикацията с цел да внимаваме какво даваме на децата си. Със сигурност повече няма да купим сокчета, без да се вижда какво има вътре", споделя жената.

Притеснително е, че тези сокове присъстват в търговските вериги не само в Северозапада, а в цялата страна. Известна маркетинг стратегия е те да се поставят на нивото на височината на децата, така че да хванат окото им и родители да ги закупят. Често те ги избират за по-малки деца, тъй като бутилката не е с широко гърло, а тип "биберон". Благодарение на цветните опаковки, обаче, не става ясно какво има вътре.

Сокът се предлага в различни вкусове, с цветни опаковки и е на цена между 2.20-2.80 лв., в зависимост от търговския обект, в който се предлага. Интересен е въпросът дали гнусната утайка на дъното са тези 12% плодово съдържание, упоменати на етикета и какво съдържат останалите 88%? Потресаващите кадри показват, че далеч не са "калций и витамини", както посочва производителят...