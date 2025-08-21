Д окладчикът на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пикула заяви, че никой от ключовите политически фактори в ЕС вече няма никакви илюзии относно това кой е президентът на Сърбия Александър Вучич и какъв тип управление води той. По думите му в настоящото си състояние страната не може да стане член на Европейския съюз.

„Въпросът е как да се дефинира отношението към алтернативата — към онези, които евентуално биха дошли на власт утре. Според мен управлението на Вучич е легално, но протестиращите придобиват легитимност,“ заяви Пикула.

Той коментира и трагедията със срутването на навеса на жп гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души, като изрази опасения, че „17-ата жертва може да падне в ескалиращите сблъсъци по улиците на сръбските градове“.

„Това е изключително сериозно предупреждение за онези, които трябва да решат дали ще търсят някакъв компромис за бъдещето на Сърбия. Изходът трябва да се намери чрез избори,“ подчерта Пикула.

Той подчерта, че Хърватия трябва да заеме по-остра политическа позиция спрямо „всички манипулации на управлението на Вучич“, което, по думите му, „периодично задържа хърватски граждани и ги гони от страната“.

Според Пикула отношението към миналото е ключът към това, което се случва днес в Сърбия. „Очевидно е, че Сърбия в момента е държава, която в много аспекти не може да постигне съгласие за бъдещето си, но има консенсус, когато става въпрос за тълкуването на миналото“, смята докладчикът на ЕП.