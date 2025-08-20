Т ази рецепта за пържоли с чесън по кюстендилски е малко нетрадиционна, но с гарантиран резултат. Винаги стават крехки и сочни, защото се задушават във вино. По принцип свинското е от месата, които нямат нужда от много подправки, защото е достатъчно вкусно само по себе си. Комбинацията от чесън и вино обаче е специфична и много приятна за небцето и му подхожда много. Ние ги направихме с червено вино, но преспокойно може да ги приготвите и с бяло или пък с розе, зависи какво имате вкъщи. Единствената разлика ще е в цвета на пържолите накрая. Важно е обаче да ползват хубаво вино с плътен вкус. Най-добре си вземете врат без кост. Месо е крехко и сочно, има си и малко сланинка и с него няма как да сбъркате. Не изтънявайте прекалено пържолите с чука, защото не трябва да стават съвсем тънки, съветват от matekitchen.com. Гарнитурата е изцяло по ваш избор.

По кюстендилски

Необходими продукти:

1 кг свински врат на пържоли

1 глава чесън

1 ч.ч. червено вино

1/2 ч.ч. олио

5 с.л. брашно

сол на вкус

черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Изберете пържоли без кост. Начукайте ги добре и ги поръсете със сол и черен пипер от двете страни, след което ги оваляйте в брашно. Загрейте олиото на умерена температура в тенджера, изтръскайте пържолите от излишното брашно и ги изпържете до златисто от двете страни. Докато пържолите се пържат, обелете чесъна и го нарежете на филийки. Когато всички пържоли са изпържени, запържете чесъна в същата мазнина. Върнете при него пържолите и налейте виното. Според това какво вино изберете – бяло или червено – пържолите ще станат по-тъмни или по-светли на цвят. Покрийте тенджерата с капак и задушавайте около 20 минути.

