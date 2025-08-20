И спански съдия обвини Бегоня Гомес - съпругата на премиера Педро Санчес, в присвояване на публични средства. Това бележи допълнително ескалиране на конфликта на премиера със съдебната власт, пише Financial Times.

Висшият съд в Мадрид съобщи във вторник, че Гомес е била призована да свидетелства в съда на 11 септември. Тя е изправена пред обвинения, че е използвала държавни средства, за да плаща на асистентката си Кристина Алварес за помощ при лични нужди. Съдия Хуан Карлос Пейнадо обвинил Гомес в търговия с влияние и корупция.

Това е поредният удар за премиера социалист, чието семейство и сътрудници са изправени пред обвинения в корупция, които разклащат правителството му повече от година.

Във вторник съюзниците на премиера се обединиха в негова защита, като министърът на цифровата трансформация Оскар Лопес заяви, че е „възмутен“ от обвиненията срещу Гомес и поставя под въпрос обосновката на разследването.