„Титаник“, който потъна през април 1912 г., беше открит близо 40 години по-късно - на 1 септември 1985 г., по време на секретна мисия на Военноморските сили на САЩ, насочена към откриването на две изчезнали ядрени подводници.

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО: Сканираха останките на „Титаник”!

Океанографите Робърт Балард и Жан-Луи Мишел съвместно откриват останките, но основната цел на мисията изобщо не е била „Титаник“ - тя е била насочена към намирането на ядрените подводници USS Thresher (изчезнала през 1963 г.) и USS Scorpion (изчезнала през 1968 г.).

Със средствата, които предоставя Военноморският флот, Балард разработва нов тип подводница и получава разрешение да търси „Титаник“, само ако остане свободно време след основната мисия. Когато оставаха едва 12 дни от експедицията, той прилага хипотезата, че корабът се е разпаднал и е оставил следа от отломки, като това го довежда до ключово откритие.

Самата истина за секретната цел на мисията - намирането на ядрените подводници става публично достояние чак през 2008 г., когато Балард разкрива всичко пред National Geographic.

Трагедията

„Титаник“ потъва на 15 април 1912 г. след сблъсък с айсберг в Северния Атлантик. Загиват над 1500 души от около 2200 пътници и екипаж.

Местоположението му остава мистерия до 1985 г., когато е открит на около 3800 м дълбочина, на близо 600 км югоизточно от Нюфаундленд.

След откриването му са организирани множество експедиции за изследване, включително с подводници и дистанционно управлявани апарати.

Днес останките постепенно се разпадат заради бактерии, корозия и натиск. Прогнозите са, че след няколко десетилетия корабът може почти да изчезне.

Секретна мисия в търсене на подводници

USS Thresher (SSN-593) - потъва на 10 април 1963 г. по време на тестови гмуркания край бреговете на Масачузетс. Загиват 129 души. Причината е комбинация от конструктивни проблеми и неизправности.

USS Scorpion (SSN-589) - изчезва през май 1968 г. по време на връщане от Средиземно море. Загиват 99 души. Смята се, че бордова авария или експлозия на торпедо е причинила потъването.

Военноморските сили искали да знаят в какво състояние са реакторите и ядреното оръжие на тези подводници, за да изключат радиационен риск и заради Студената война.

Културно влияние

Откритието през 1985 г. директно вдъхновява нови документални филми и в крайна сметка допринася за интереса, довел до филма на Джеймс Камерън „Титаник“ (1997).