У чени предложиха шокираща нова теория за произхода на Луната, а изчисленията им показват, че Земята някога е имала таен свят, скрит точно до нея.

Астрономите смятат, че естественият спътник се е образувал преди 4,5 милиарда години, когато обект с размерите на Марс, наречен Тея, се е сблъскал със Земята.

Тея е напълно унищожена при сблъсъка и е останала само като t- раси от минерали в земната кора и Луната.

Сега учени от Института за изследване на слънчевата система „Макс Планк“ твърдят, че най-накрая са разкрили мистериозния произход на Тея. Като внимателно са изследвали съотношенията на минералите в Земята и Луната, изследователите са установили къде вероятно се е образувала Тея.

Водещият автор д-р Тимо Хоп каза пред Daily Mail: „Тея вероятно е била един от десетки до стотици планетарни ембриони, които са се сблъскали, за да образуват планетите“. Д-р Хоп предполага, че Тея някога е била на стабилна орбита във вътрешната Слънчева система, разположена малко по-близо до Слънцето, отколкото е Земята днес.

Това означава, че през първите 100 милиона години от съществуването на Слънчевата система, Земята е имала скрит съсед, който сега е напълно изчезнал.

Когато Тея се сблъска със Земята, целият материал, оцелял след удара, е бил погълнат от Земята или Луната.

Ако някакви отломки са се отделили, те са били изхвърлени от стабилна орбита и отдавна са изчезнали извън обсега на научното изследване.

Така че, въпреки че учените са уверени, че Тея е съществувала, е изключително трудно да се разбере каква е била тя.

Въпреки това, целият материал в Слънчевата система днес все още крие улики за произхода си.