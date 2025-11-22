З латю Бояджиев би Иван Мърквичка за най-скъпо изтъргувана картина. Маслената картина „Пейзаж“ на Златю Бояджиев беше продадена за впечатляващите 81 000 евро, поставяйки нов рекорд за българския арт пазар.

Проблеми

Така творбата изпреварва досегашния рекордьор – вариант на „Ръченица“ от Иван Мърквичка, продаден през 2014 г. за 75 000 евро. Наддаването започна от 25 000 евро, но бързо премина в истинска битка между участници в залата, по телефон и онлайн. „Всеки искаше да я купи… беше много сериозно“, разказа Игор Марковски, съсобственик на аукционната къща. Картината с размери 73х94 см „Пейзаж“ е рисувана през 1936 г. – в ранния период на художника, когато той все още твори с дясната ръка, преди здравословните му проблеми да променят стила му. Творбата никога не е била излагана. Семейството ѝ я е пазело десетилетия, преди да я предложи на търг. Новият ѝ собственик е българин, който призна, че придобива произведението с инвестиционна цел, убеден, че „след две години ще струва поне 100 000 евро“.

Стена

Силни емоции предизвикаха и творби на Генко Генков – негова малка картина се продаде за 14 500 евро при стартова цена от 4500 евро. Марковски коментира, че с влизането на България в еврозоната пазарът на изкуство ще се отвори още повече: „Берлинската стена падна, но духовната – не. Време е да покажем на света, че българските художници са конвертируеми и навън“.

Той подчерта, че на западни търгове имена като Кристо, Папазов и Паскин не се представят като български, което според него е загуба за националната културна идентичност. Марковски критикува и закона, който ограничава износа на картини на български автори над 100 години: „Обиден закон… никога не е бил прилаган правилно. Време е да падне, за да стане пазарът свободен“.