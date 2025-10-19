Н егативната енергия и хората, обладани от злото, понякога са доста трудни за отличаване от другите. Те могат да ни се правят на приятели години наред, а същевременно да тровят живота ни.

Най-лесно можете да ги разпознаете, ако си отворите очите и започнете да следите действията и реакциите им при вашите успехи.

Факт е, че не можем да се отървем от всички лоши хора, защото те са навсякъде около нас. Но е важно поне да се научим да ги различаваме от останалите. Ще ги срещаме в работата, в семейния или приятелския кръг, на улицата и т.н. Много е важно да се отдалечим от тях, за да не им позволяваме да ни предадат от негативната енергия, която притежават и да ни лишат от късмет, успех и просперитет.