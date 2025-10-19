Н егативната енергия и хората, обладани от злото, понякога са доста трудни за отличаване от другите. Те могат да ни се правят на приятели години наред, а същевременно да тровят живота ни.
Най-лесно можете да ги разпознаете, ако си отворите очите и започнете да следите действията и реакциите им при вашите успехи.
Факт е, че не можем да се отървем от всички лоши хора, защото те са навсякъде около нас. Но е важно поне да се научим да ги различаваме от останалите. Ще ги срещаме в работата, в семейния или приятелския кръг, на улицата и т.н. Много е важно да се отдалечим от тях, за да не им позволяваме да ни предадат от негативната енергия, която притежават и да ни лишат от късмет, успех и просперитет.
- Винаги иска да контролира ситуацията и често ви манипулира;
- Радва се на чуждото нещастие и винаги има клюки за разказване, които касаят лоши събития в чуждите животи;
- Лъже и си измисля дори и за най-минималното събитие в живота му;
- Вътрешната ви интуиция започва да бушува, когато е наоколо. Не изпитвате спокойствие в компанията му;
- Опитва се да ви заблуди;
- Не изпитва чувство за вина и не познава никакви морални граници;
- Държи се грубо с всички, дори със семейството си;
- Никога няма да признае вината си, намира начин да я прехвърли на другите;
- Близките му се опитват да ви предупредят, че не е добър човек;
- Ужасен приятел е;
- Може да страда от нарцисизъм, да е хомофоб или расист и без притеснение да признава това гласно пред познати и непознати. Дори се гордее с тези си нагласи;
- Не усещате кога ви е изманипулирал и е получил своето. Всеки път използва различен метод за манипулация и без свян постоянно се възползва от наивността ви;
- Потъпква самочувствието ви - използва обидни думи, кара ви да се чувствате по-маловажни и нищожни пред него;
- Потаен е и имате чувството, че води двойствен живот - не сте сигурни кога ви лъже и кога е искрен с вас, постоянно се съмнявате, че крие доста тайни за себе си и не можете да разгадаете настроенията му;
- Винаги се опитва да обърка мислите ви чрез лъжи, манипулации или измами. Доста често спорите на всякакви теми, но винаги става така, че той да е правият.