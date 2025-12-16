М агьосникът Ури Гелър, огъващ лъжици, предложи някои теории за извънземните, които според него стоят зад управлението на мистериозния космически обект 3I/ATLAS.

Извънземните ни сканират!

Извънземните „на борда“ на междузвездната комета 3I/ATLAS биха могли да бъдат „част от Галактическата федерация“, според него.

Илузионистът говори ексклузивно пред Daily Star, за да сподели характерно ексцентричната си интерпретация на 3I/ATLAS, мистериозния космически обект, който си проправя път през нашата Слънчева система. Масивният обект – който е с размерите на Манхатън – озадачава експертите, откакто беше открит през юли тази година.

Гелър, който е известен с това, че огъва лъжици с мисълта си, отхвърли работната теория на НАСА, че 3I/ATLAS е комета, вместо това застана на страната на колегата си израелски професор Ави Льоб, който често е изказвал открито мнение за вероятността обектът да е извънземен кораб. Гелър каза: „Ави Льоб е астрофизик от Харвард – не можете да пренебрегнете изследванията му върху 3I/ATLAS. Но въпреки това той е бил обект на големи подигравки заради убежденията си. Много учени имат скептицизъм, който им пречи да разширят съзнанието си. Ние не сме сами във Вселената. Вселената има милиарди и милиарди звезди и планети, много подобни на Земята“.

Гелър е известен с това, че е „видял извънземни преди 50 години в хладилник на НАСА“ – сега той вярва, че 3I/ATLAS може да е свързан. Той добави: „Бяхме в контакт с извънземни – това се нарича Галактическа федерация. Виждал съм извънземни тела, охладени в базата на НАСА преди 50 години. Вярвам, че на нашата планета има няколко вида извънземни. Галактическата федерация е съвсем реална. Ние сме във връзка с извънземни и правилните хора знаят за нея. Искам да вярвам, че 3I/ATLAS е част от същия вид. Тези извънземни от Галактическата федерация дойдоха на Земята преди около 50 години и се разбиха. Някои от тях оцеляха и това са телата на извънземните, които видях охладени в огромна база на НАСА преди толкова години“.

Гелър заяви пред Daily Star, че е сигурен, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и премиерът на Израел Бенямин Нетаняху „и двамата знаят за 3I/ATLAS“. Той каза: „Ако бяха смятали, че тези извънземни планират атака или някаква вреда за света, досега щяха да се опитат да го свалят. Има начини да се направи това“.

