Н ад 300 нарушения са установени през почивните дни в Сливенско, съобщиха от полицията.

Засечена е скорост над 200 км/ч по автомагистрала „Тракия“. 76 екипа на ОД на МВР са били ангажирани да следят за спазване на Закона за движение по пътищата през почивните дни на територията на областта, предава Dariknews.

Проверени са 1231 души, 956 леки автомобили и 121 товарни автомобили. 171 са засечените скорости над ограниченията. От тях 148 са водачи на леки автомобили и 23 на товарни автомобили.

На автомагистрала „Тракия“ са засечени две скорости - 227 и 180 км/ч при ограничение 140 км/ч. На територията на ОД на МВР, по време на проверките са установени един водач с алкохол над 0,5 до 1,2 промила, един водач с алкохол над 1,2 промила, двама са отказали да бъдат изпробвани за алкохол и наркотици.

Установен е един неправоспособен водач и четири случая на неправилно изпреварване. Съставени са 325 актове и фишове, образувани са досъдебни и бързи производства. На автомагистрала „Тракия“ има денонощно екипи на сектор „Пътна полиция“, които следят за спазване на правилата за движение.

Продължава засиленото полицейско присъствие по главните и второстепенни пътища в областта. Контрол се осъществява и с необозначени автомобили от екипи на охранителна и криминална полиция.