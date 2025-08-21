М ераците цена нямат, както казват хората, но когато се плащат с общински пари, това вече си е чиста злоупотреба.

Именно в касата с обществените пари бръкнала излъгана любовница, която пропиляла цяло имане в поръчката на любовни види магии, с които искала да си върне невярната силна половинка.

Бившият ръководител на Асоциацията на родителите и учителите в Мериленд е похарчил близо 1 милион долара от парите на данъкоплатците за луксозни стоки и вуду заклинания, за да накара приятеля си да напусне законната си съпруга.

Според съдебни документи, 51-годишната ЛаТонха Карера е злоупотребила със средства за помощ при COVID, частни грантове и членски внос в PTA на обща стойност 900 000 долара, за да финансира екстравагантен начин на живот.

Federal officials are investigating a former Maryland PTA president for allegedly embezzling over $900,000 to live a lavish coast-to-coast lifestyle that included luxury trips, gambling benders and Voodoo sex spells — including a curse to break up the m... https://t.co/x2Y3vt22Ll — Howard County Times (@HoCoTimes) August 20, 2025

Твърди се, че Карера е използвал парите за самолетни билети, хaзaрт, лични разходи и „вуду магически заклинания“.

Федерални служители в щата са образували дело срещу нея, според адвоката и бивш федерален прокурор Сет Уаксман, който разкри някои детайли от разследването пред The ​​Baltimore Sun.

The former head of the Maryland Parent Teacher Association allegedly spent nearly $1million of taxpayers' cash on luxury items and a voodoo sex spell to get her boyfriend to leave his lover.https://t.co/mIlhgeMS8J — c lark (@7LadyQ) August 20, 2025

Най-странният разход е бил над 27 000 долара, които тя е използвала за магически заклинания, екстрасенсорни четения и духовни услуги, според одит на сметките.

Този одит разкрива, че тя е закупила четири магии, включително „Магия за пари“ и „Магия за хaзaрт на рoтaтивки“.

Нейният приятел Куинси Гант изглежда е бил женен по това време и се твърди, че тя е използвала средствата, за да закупи магия, с която да прекрати връзката им.

Някои от сексуалните проклятия, които тя закупи.d, включват „Вуду заклинание за гореща похот“, „Заклинание за промяна на съзнанието на любовника“ и „Проклятието за разбиване на двойки“.

Констатациите от одита разкриват, че Карера е оставила следа от разписки за кредитни карти и десетки хиляди долари от транзакции с банкомат, с хартиена следа, която е прекосила САЩ.

Общо тя е изтеглила над 50 000 долара чрез 76 банкомати в осем кaзинa и 88 000 долара от банкомати извън кaзино 152 пъти.

Някои били Мериленд, други - във Филаделфия, Лас Вегас и Северна Каролина.

Според документите, едно пътуване до Вегас е описано като „романтично“ и е струвало над 13 000 долара.

Докато е бил в Града на греха, Карера е похарчил над 1500 долара в магазин за бижута Pandora, 375 долара в ресторант и още 375 долара на шоу на тема Майкъл Джексън, се казва в документите.

Вуду шамани извършват вуду ритуал

Твърди се, че след това тя използвала голяма част от парите, за да финансира личните си разходи, като същевременно прала част от средствата, като изпращала банкови преводи към други контролирани от нея сметки.

Твърди се, че е направила това, като е сформирала две организации с нестопанска цел, като и двете са регистирани на собствения ѝ адрес.

Уаксман каза пред медиите, че в крайна сметка е прекратил делото, след като е заключил, че тя никога няма да върне парите на родителско-учителската асоциация.

Съдебните документи показват, че тя вече дължи над 3 милиона долара на над 70 кредитори, след като е подала заявление за фалит през 2016 г.

Разследването на дава информация дали и как са подействали вуду магиите, за които са изръсени купища пари, нито дали мъжът, заради когото е бъркала в кацата с общинския мед, е все още с нея, пише DailyMail.