К ървава схватка като от гангстерски филм разтърси оживения център на Нюпорт, Гуент! Окървавени хулигани, въоръжени с мечове, ножове и метални пръти, се сблъскаха зрелищно пред дюнерджийница и магазин, докато уплашени минувачи пищяха и бягаха в паника.

Седем мъже и един тийнейджър – всички членове на две враждуващи фамилии – вече са признали участието си в кървавата улична война. Четирима души лежаха окървавени на асфалта, а някои от задържаните се явиха в съда бинтовани след шокиращото насилие.

🚨 Sword and knife fight in Newport yesterday.



You must be so proud @WelshLabour . Is this the diverse sanctuary country you wanted to create for the people of Wales?



You all need to be put in rubber rooms. pic.twitter.com/tRSH3jmD7G — Patriotic 🇬🇧 Nation 🟣 (@HoodedClaw1974) August 2, 2025

Сцената на хаоса – Commercial Road, само на крачки от главното полицейско управление – беше блокирана цели три часа. Местни жители описват района като „една от най-лошите търговски улици във Великобритания“, а един свидетел потресено казва: „Тук е ад и става само по-зле!“

В Кардифския кралски съд бяха назовани замесените: братята от клана Аксоай – Мехмет (52), Мазхар (40), Мурат (28) и Бурак (25) – и техните врагове от фамилията Саяк – Саваш (33), Ягмур (42) и Фират (45). Непълнолетният участник остава анонимен по законови причини. Всички бяха подпомагани от турски преводач.

Главен инспектор Джон Дейвис увери, че полицията е вложила огромен ресурс: „Ще държим улиците на Гуент безопасни и ще стигнем до дъното на този позор!“

Възрастните остават зад решетките до произнасянето на присъдата през ноември, а младежът е пуснат под гаранция, но му е забранено да доближава улицата на кървавата схватка.