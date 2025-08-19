О рганите на реда в Разград задържаха млад мъж.

Причината – скочил да бие бившата си партньорка и полицай.

От Областната дирекция на МВР в Разград съобщиха, че са хванали 21-годишен мъж с богато криминално досие. Това станало след сигнал, че е влязъл в дома на дама на 31 от кубратското село Беловец. За това алармирал братът на жената.

Побойникът се появил в къщата на бившата си в нетрезво състояние и почнал да я бие с юмруци и шамари.

На терен пристигнал полицейски екип, като един от униформените получил удар по ръката от младия мъж.

Пробата му с дрегер отчела 2,57 промила алкохол, пише БТА.