С пипаха млада българска с 15 незаконни мигранти на АМ "Тракия".

Екшънът се разиграл към 12 часа в сряда, когато при опит да бъде спрян за инспекция бус " Мерцедес Вито " в региона на тунел " Траянови врата ", автомобилът не спрял и полетял в посока София.

Бусът е следван от разстояние от полицаите и предаден на друг екип. Спрян е в района на Вакарел от служители на ОДМВР и СДВР.

Оказало се, че зад волана е 25-годишна българска гражданка.

В превозното средство са открити 15 нелегални мигранти без документи за самоличност, за които по-късно е установено, че са граждани на Афганистан.

Шофьорката и мигрантите са задържани от полицейските екипи, пише novini.bg.