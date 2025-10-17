З адържаха двама за отвличане на жена в Гълъбово. Според разследването, на 15 октомври те я причакали в района на една от бензиностанциите в града, тъй като предварително са знаели, че там се намира 19-годишната жена, която преди имала връзка с 25 годишния мъж, съобщи NOVA.

По данни на прокуратурата той решил да я отвлече и отведе в дома си. 25-годишният мъж издърпал жената и я качил насилствено в автомобила, който бил управляван от другия задържан. След около половин час жената успяла да избяга от колата и подала сигнал на тел. 112.

Двамата обвиняеми са задържани за 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Окръжна прокуратура - Стара Загора внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.