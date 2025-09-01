З асилено полицейско присъствие в Ботевград, след като тази вечер хора от ромската махала тръгнали да търсят и да отмъщават на смятани от тях за наркодилъри.

Всичко започнало в неделя, когато 30-годишен наркозависим мъж починал от инфаркт, според медицинската документация.

От ОД на МВР – София област потвърдиха за NOVA засиленото полицейско присъствие. На място са изпратени подкрепления от съседните полицейски участъци, Жандармерията, както и специализирани полицейски сили.

Около 19:30 ч.в понеделник вечерта хора от махалата потрошили къщата на дилъра, когото смятат за отговорен за смъртта на 30-годишния мъж. Тя се намира в близкото село Трудовец. След като не го открили там, те се върнали в Ботевград и започнали да обикалят града в търсене на жилищата на други хора, които смятат за разпространители на наркотици.

На този етап няма данни за пострадали. По информация на МВР ситуацията се овладява.

Според местни обаче причината за смъртта била некачествена дрога.

*Източник: NOVA