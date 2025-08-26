М ВР обяви, че започва втора проверка на действията на полицейските служители и длъжностните лица по случая с тежкия инцидент с АТВ в курорта Слънчев бряг, предаде БНР.

На 14 август 18-годишният Никола Бургазлиев се качи с АТВ-то си върху тротоар и рани петима души. Двама от тях - майка и дете, пострадаха сериозно. Жената е в мозъчна смърт, а 4-годишното момченце беше транспортирано с медицински хеликоптер и е настанено в Детската реанимация на "Пирогов".

Очаква се тази сутрин от спешната болница да дадат информация за състоянието на детето.

След инцидента от прокуратурата в Бургас потвърдиха, че родителите на 18-годишния младеж работят в МВР. Тогава стана ясно и че тече вътрешна проверка, за да се избегнат спекулации, че има вмешателство за прикриване на факти и обстоятелства.

На 18 август Районният съд в Несебър определи обвиняемият да остане под домашен арест. Този съдебен акт предизвика протести в Бургас, София и Пловдив.

След протест на прокуратурата Окръжният съд в Бургас определи постоянно задържане на Бургазлиев.

Защитата му настоява, че е имало технически проблем с наетото от него АТВ.