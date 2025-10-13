Т атковците ще са с по-дълъг платен отпуска, когато им роди дете. Сега е едва 15 календарни дни, които трябва да се вземат наведнъж. Какво точно предвиждат промените в Кодекса на труда, внесени в парламента - в броя на "Телеграф" на 14 октомври, вторник.

И още:

- Мижав интерес и дефицит на доброволци около водното бедствие в Елените и наплив на ентусиасти да разчистват два софийски квартала, пострадали от кризата в сметосъбирането – това е равносметката от последния месец.

- Легенди на Челси ще си мажат лицата с БГ крем с розово масло в него. Марсел Десаи, Клод Макелеле и Роберто ди Матео получиха и балсам за устни пак с нашата дамасцена. Даровете им бяха връчени от финансиста и футболен пътешественик Кирил Евтимов.

