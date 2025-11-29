Днешният мач между Ботев Пд и Черно море на Колежа със сигурност е по-специален. Никога досега един срещу друг не са излизали двама толкова опитни треньори с близо 1000 мача зад гърба си в елита. Димитър Димитров-Херо е с 492, а Илиан Илиев – с 498. Двамата са и на челните две места в историята на българския футбол по този показател.

Изключително оспорвани са и преките сблъсъци между двамата. От техния двубой днес ще видим 12-я шампионатен епизод

От 11-те до момента двамата имат по 5 победи, а само веднъж не са излъчили победител. Бургазлията все пак има превес в головата разлика, която е 21:14 за неговите тимове.

Ботев Пд и Черно море пък е седмият сблъсък, в който двамата ще мерят сили. Най-честото са се срещали когато Илиан беше в Берое, а Херо в Черноморец. Тези мачове бяха три, в които бургазлията дръпна с 2:0 победи, а веднъж се стигна до реми. Илиан пък си върна докато бе в Левски и два пъти от два мача победи „акулите“ на Херо – с 1:0 в София и 2:0 в Бургас.

