Л евски ще има доста тежко гостуване в Кърджали в неделя, което ще бъде и неговата генерална репетиция за сблъсъка с ЦСКА на 8 ноември. Поне на книга обаче този отбор, както и треньорът му не са най-опасните съперници за „сините“. Левски не губил никога гостуване на този съперник, а конкретно от Александър Тунчев като треньор само веднъж е бил в ролята на губещия. Това се случи в най-слабия сезон в историята на клуба – 2020/21, когато финишира осми. Александър Тунчев пък тогава за първи път бе наставник в елита и през пролетния дял на този сезон победи затъналия в криза тим от Герена с 1:0 на „Лаута“. Автор на единствения гол в този мач, който се игра на празни трибуни бе Кристиан Илич. Това бе вторият мач на Тунчев срещу Левски, а в първия през 2020-а „сините“ спечелиха с 1:0 с гол от дузпа на Найджъл Робърта.

