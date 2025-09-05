Т реньорът на Арда Александър Тунчев говори пред „Мач Телеграф“ след първата тренировка на отбора по време на паузата за националните отбори. Той заяви, че в клуба се надяват да се промени дата за мача с ЦСКА и посочи причината. За момента тя е насрочена за 18 септември (четвъртък) от 17:30 часа. „Започнахме вече с тренировките. Трябва да се вдигнем и да продължим напред. Всичко е нормално и искам да успеем да се подготвим както трябва за първата среща със Спартак във Варна. Имаше умора вече в играчите, а и лошото състояние на терена си оказа влияние. Искаме да възстановим играчите по възможно най-добър начин. Като цяло към това се стремим. Събраха се доста мачове за някои футболисти. Особено за тези, които играеха и за първенството и за евротурнирите. Няма да играем контрола по време на паузата. Изиграхме доста мачове вече. Трябва да сме концентрирани изцяло върху първенството. Ще се постараем да наваксаме с точките. Вярвам, че това можем да го постигнем. Особено, ако вземем няколко добри последователни победи ще се намесим отново в битката за челните места. Всичко си зависи от нас”, заяви Тунчев.

„След Спартак играем с ЦСКА и Черно море. Честно казано се надяваме датата на мача с „червените“ да бъде променена. Причината е, че нашият терен не е в добро състояние и ние полагаме усилия да се възстанови. Ще е необходимо малко повече време. След последната среща, която изиграхме на нашия терен всеки видя той в какво състояние е. Мислехме, че ще ни потърсят и ще се допитат до нас за насрочването на мача с ЦСКА. Да, теренът имаше проблем, но ние полагаме усилия да го освежим. Направено е посяване и мъртвата трева е извадена, но е необходимо времето да е благосклонно и посятата тревна настилка да израсне. Със сигурност ще трябват две или три седмици. Дано откликнат на това и датата да се промени. Нямаме друг проблем в момента. Това е единственият“, заяви Тунчев.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

