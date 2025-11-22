Бившият треньор на ЦСКА Ангел Червенков сподели пред „Мач Телеграф“ очакванията си за срещата с Ботев Пд днес. Той е на мнение, че ще бъде интересен двубой, а „червените“ ще успеят да вземат трите точки. Червенков посочи по какъв начин трябва „армейците“ да действат и е категоричен, че тази среща няма да има нищо общо с последната, спечелена с 1:0 срещу Левски.

„Очаквам победа за ЦСКА. Не бива да продължава еуфорията от победата над Левски. Да, онзи успех показа, че в ЦСКА има сплотен колектив и момчетата могат да се борят заедно, но вече трябва да се гледа напред. Сега предстои мач с Ботев Пд. ЦСКА може и трябва да покаже едно сериозно лице. Срещата с „жълто-черните“ ще е много различна от онази срещу Левски. Ботев е много по-различен отбор. Те обичат да атакуват и винаги са били тим, който разчита на техника и на скорост. Сега стратегията на ЦСКА трябва да е по-различна. Трябва да се води играта и да доминират, защото Ботев ще разчита повече на контраатаки", започна Ангел Червенков.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

Цялото му изказване четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

