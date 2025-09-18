Футболистът на Арда Антонио Вутов заяви пред „Мач Телеграф“, че с колектив отборът от Кърджали може да победи ЦСКА. Той разкри, че от бившия му тим Спартак Вн още чака пари.

„Очаквам да стане един интересен двубой. Няма да бъде лесно, но ние излизаме за трите точки и ще направим всичко възможно да ги вземем. Трябва да внимаваме с техните силни страни. Те имат наистина много качествени футболисти като индивидуалности в редиците си. Не бива да допускаме грешки, защото те могат да се възползват от тях. На свой ред ние трябва да използваме техните слабости и да ги накажем. Мисля, че при нас има един отличен колектив. Това ще ни помогне да стигнем до победата. Не е приятно за нас, че срещата няма да е в Кърджали. На нашия терен те играят трудно, но за съжаление сега ще ги приемем в Стара Загора. Надявам се да успеем да стигнем до една хубава победа, защото напоследък се натрупаха неприятни резултати. Загубата с 0:3 от Спартак във Варна не беше никак приятна за нас и се надявам всички ние да сме си извадили поуките от онзи двубой. Не бих казал, че срещата с тях беше по-специална за мен. Мач като мач. За съжаление от Спартак имат забавени плащания към мен от януари месец. Надявам се тези неща да се изчистят“, заяви бившият футболист на „соколите“. „Може би и сред нас се натрупа емоционална и физическа умора, но трябва да преминем през това. Сега сме концентрирани изцяло върху мача с ЦСКА и искаме да ги победим. Бързо свикнах в Арда и се адаптирах лесно. Радвам се, че участвах с отбора в Европа. Това спомогна за моето максимално бързо адаптиране към обстановката. Щеше да е хубаво да стигнем още по-далеч, но не се случи. Тук ми харесва и съм щастлив“, завърши Вутов.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

