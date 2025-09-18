А рда буквално потопи давещия се в дъното на Първа лига гранд ЦСКА, след като му нанесе трета загуба за сезона с инфарктно 1:0 в 89-ата минута в отложения мач от 5-ия кръг, който се изигра в Стара Загора.

Под вътрешно торбулентните викове „Оставка” на феновете на „червените” кърджалийската мултиселекция на Александър Тунчев, направил име навремето като играч на „Армията”, взе едва втората си победа за кампанията благодарение на кинжален удар с глава на камерунеца Феликс Ебоа Ебоа след ъглов удар, оставяйки именития си съперник само на 1 точка от зоната на изпадащите..

Така Арда е напът да уволни трети пореден треньор на ЦСКА в рамките на година. След Томислав Стипич (миналото лято) и Александър Томаш (тази пролет след драмата на баража за Лига Европа) сега дойде редът на Душан Керкез.