А рда е в тежка криза. В последните си 10 мача тимът от Кърджали записа само 2 победи, а загубите са цели 7. Това е изключително неприсъщо за "сините" от Родопите, които през последните години са един от най-стабилните тимове в елита. Последно Арда загуби от столичния Септември на собствен терен, а това предизвика викове "Оставка" от трибуните по адрес на старши треньора Александър Тунчев. Прави впечатление, че наставникът, който кара своя втори период в Кърджали, е близо до постижението си от първия си престой. Тогава той води тима в 64 мача във всички турнири преди да го уволнят след една тежка загуба от Левски с 0:4. В последните си 10 мача в онзи период той изведе тима до само 3 победи, а загубите бяха шест. Сега Тунчев води тима в 58 мача, а в последните 10 срещи ситуацията е още по-зле - 2 победи и 7 загуби.

Тогава Арда направи грешка с уволнението на Александър Тунчев, същото ще се случи и сега, ако наставникът бъде махнат. Настоящите виковете "Оставка" са просто голи емоции, необлагородени от интелекта. Помним какво стана след първото уволнение на Тунчев. Арда се завъртя в омагьосан кръг, а скорошното връщане в Кърджали изправи отново тима на крака.

Истината е, че към днешна дата Арда е ударен от вируса "Европа". Тимът наруши подготовката си, за да е в оптимална форма за мачовете в Лигата на конференциите. "Сините" от Родопите играха силно в турнира и бяха на крачка от чудото срещу силния тим на полския Ракув. Битките в Европа обаче изтощиха физически и емоционално тима още на старта и настоящият спад е логичен, а това се потвърждава и от факта, че в Кърджали няма 22-ма равностойни футболисти, което да дава възможност на старши треньора да прави ротации.

Проблемът в Кърджали трябва да бъде преболедува, а не да се сменя Александър Тунчев, защото подобна промяна само ще влоши нещата.

ГЕНАДИ СЕМОВ

