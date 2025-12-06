Арда днес играе срещу пловдивското Локо на „Лаута“. Любопитното е, че тимът от Кърджали се намира в много черна и прелюбопитна серия, когато гостува на „смърфовете“. От влизането си в Първа лига Арда никога не е бележил гол като гост „черно-белите“. Статистиката сочи, че от досегашните седем мача, четири са приключили с резултат 0:0. В останалите три победата е за домакините с по 1:0. Тук има един нюанс, който обаче не разваля цялата тревожна картина за отбора на Александър Тунчев. През 2019 година двата отбора играха на „Лаута“, но домакин бе Арда. Тогава се извършваше поредният ремонт на терена на „Арена Арда“ и той не бе лицензиран за първенството. Този мач завърши с голяма победа на „гостите“ - 5:2.
