Арда може да хвърли срещу ЦСКА бившият капитан на Ботев Пловдив Ивелин Попов. Попето, който си тръгна от "Колежа" в самия край на трансферния прозорец - 8 септември, е бил вчера в Кърджали, научи "Мач Телеграф". Новината беше потвърдена пред нас от един от шефовете на клуба. Към днешна дата Ивелин Попов преговаря с ръководството на Арда за договор, а според започнати двете страни са близо до това да си стиснат ръцете. След като разтрогна навреме контрактът си с Ботев, Арда може да вземе Попето като свободен агент и дори да го картотекира за мача с ЦСКА, който е утре. Самият футболист е обяснил пред ръководството на тима от Кърджали, че е в добра форма и може да помогне на Арда веднага.

Припомняме, че се спекулира, че Ивелин Попов може да отиде и в Локомотив София, но онзи ден наставникът на "железничарите" Станислав Генчев отрече да е говорил с Попето, след като той разтрогна с Ботев.

Ивелин Попов изигра 5 мача за "канарчетата" от началото на сезона, в които не вкара гол и не даде асистенция. Той получи червен картон именно в срещата с Арда, която "канарчетата" загубиха катастрофално в Пловдив с 0:5.

