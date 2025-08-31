Д ен след Славия и ЦСКА, Арда и Берое завършиха също атрактивно 2:2 в мач от 7-ия кръг на Първа лига.

Гостите от Стара Загора повеждаха на два пъти в Кърджали чрез Алберто Салидо (31) и Нене (43), а домакините изравняваха с голове на Георги Николов (35, 45+2).

Малко преди да измине час игра заралии останаха с човек по-малко, след като единственият българин в титулярния им състав - Викторио Вълков получи втори жълт картон.

Възпитаниците на Александър Тунчев обаче не успяха да вземат трите точки, като гредата на два пъти спаси Артур Мота, а в добавеното време Ивайло Митев изчисти от голлинията.

Берое заема 9-о място във временното класиране с 6 точки, докато Арда е 11-и със същия брой.