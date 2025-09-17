Ивелин Попов, който обича да играе срещу ЦСКА, позира с екипа на Арда 24 часа преди мача.

Б ившият национал и трикратен футболист №1 на България Ивелин Попов официално премина като свободен агент в Арда.

37-годишният халф, който си тръгна сензационно от Ботев Пловдив, е подписал с тима от Кърджали до края на настоящия сезон.

Попето, носил и капитанската лента в Левски, дори попада в плановете на треньора Александър Тунчев за утрешния двубой с ЦСКА, който ще се играе от 17:30 часа в Стара Загора.

"Новото попълнение на Арда е ставал два пъти шампион на България с тима на Литекс, с който печели и две купи на страната, както и още една с Ботев Пловдив. За националния отбор Ивелин Попов има 90 мача и 18 гола, като е бил и негов дългогодишен капитан.

Ръководството на ПФК Арда, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Ивелин Попов много успехи с екипа на Арда", написаха от Кърджали.