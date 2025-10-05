А рда Кърджали постигна трета победа в Първа лига, след като надви 2:0 като гост новака Добруджа в 11-ия кръг.

Головете на стадион „Дружба” в Добрич вкараха Бирсент Карагарен (21) и Вячеслав Велев (90+6). Първото от попаденията дойде след безобразна грешка на вратаря Галин Григоров, който бе излязъл наразчетено да изчисти с глава, но увисна под топката. Той бе замесен и при удвояването на резултата, защото отиде да скача при корнер за своите и не можа да се върне.

8-ата загуба за Добруджа пък предизвика треньора Атанас Атанасов-Орела, който обяви, че ще подаде оставка.

„Който е гледал мача, е видял какъв гол ни отбелязаха Арда. Ние имахме 2-3 ситуации, в които неуспяхме да реализираме. Напълно равностоен мач. Тези грешки, които не знам дали са от неумение, дали от пренавитост, никой не го интересува това нещо. И за да няма спекулации, аз сега ще говоря с ръководството и ще си подам оставката. Явно не нося късмет. Не мога да кажа, че не са се старали. Но като отборен дух като награса, стоим добре технико-тактически. По принцип – да, аз съм човекът, който изгради отбора до тука. Но просто ни липсва спортен шанс до днес. И когато няма резултатите, нали знаете кой е виновен.

Аз ако знам, че днес Галин Григоров ще сбърка, макар в предишните мачове да пази добре, щях да пусна Аргилашки на вратата. Момчетата се стараят и не заслужават резултатите, които получават. Ние като новаци се държим достойно и показваме нелош футбол, но нямаме резултати. Аз долу-горе знам какво е мнението на президента, но нещо трябва да се промени, за да тръгне отбора в друга посока. Мене не ме е страх от никой, нито от ЦСКА. Вчера гледах Левски и Берое – ужасна разликата, лошото е, че няма кой да ни помогне на нас. В крайна сметка нямаме точки, но играчите не мога да ги обвиня”, заяви Орела, който реално изгради този отбор и го върна в елита на българския футбол след 20 години отсъствие. Той беше и директор, и старши треньор и подготви не само тима, но и целия клуб за влизане при най-добрите.