Арда ще пусне вход свободен за мача със Септември София днес. Ден по-късно е празникът на град Кърджали, откъдето е тимът на Александър Тунчев. „Уважаеми фенове на Арда, по случай Деня на Кърджали (21 октомври), ръководството на ПФК Арда реши да направи вход СВОБОДЕН, за мача със Септември, който е в понеделник 20 октомври от 17:30ч. на „Арена Арда“. Нека всички да подкрепим нашите футболисти, които сега имат нужда от Вас“, пишат от кърджалийския клуб.

Отделно, това е ще е първият мач на стадиона на Арда след ремонта на тревното покритие. Заради проблемите тимът от Кърджали домакинства в поредица от срещи в Стара Загора, включително и срещу ЦСКА. Състоянието на тревата бе силно критикувано, както от съперниците на Арда, така и от самия треньор Александър Тунчев. Това наложи шефовете на клуба да вземат спешни мерки и да направят скоростен ремонт.

Още преди паузата на първенството Тунчев обяви, че се надява тимът да се върне в Кърджали и да играе на собствения си стадион. В прекъсването за националните отбори Арда тренира в пълен състав. Тунчев се надява тимът да си върне увереността и самочувствието, както и да вдигне нивото на физическата устойчивост. Проблем за щаба на Арда може да се окаже, че в прекъсването тимът не игра контролен мач, за разлика от Септември. Софиянци паднаха от ЦСКА с 0:4.

