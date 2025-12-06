А рда победи с 2:0 Локомотив Пловдив като гост в мач от 19-ия кръг на Първа лига. Тимът на Александър Тунчев отбеляза и двата гола още през първото полувреме.

Гостите поведоха в 9-ата минута. Патрик Луан бе изведен от Светослав Ковачев и преодоля вратаря Боян Милосавлиевич. В следващите минути и двата тима трудно създаваха положения. В 34-ата минута домакините имаха претенции за втори жълт картон на Луан, но такъв не бе даден.

Каталин Иту опита да изравни за Локомотив със задна ножица, но вратарят на Арда Анатоли Господинов спаси. В добавеното време на първата част Арда стигна до нов гол. Феликс Ебоа Ебоа бе оставен непокрит при корнер и се разписа за 0:2.

През второто полувреме положения почти липсваха. Хуан Переа от Локомотив стреля с глава, но не уцели вратата. Домакините опитаха да натиснат, но трудно пробиваха защитата на Арда.

Арда е на 10-о място с 24 точки, Локомотив Пловдив е 6-и с 29.