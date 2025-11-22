Арда постигна историческа първа победа като гост над Лудогорец миналия кръг, но тя не реши изобщо проблемите пред тима от Кърджали. След взривното участие в евротурнирите, отборът се срина в първенството и се намира на 12-о място в първенството. Арда се намира в много тежка черна серия и ще се опита да я спре с победа или поне равенство срещу ЦСКА 1948. Кърджалийци навързаха четири поредни загуби като домакин, като в тях дори не успя да отбележи и гол. Последната победа бе над ЦСКА с 1:0, в мач, който се игра в Стара Загора. Така днес играчите на Александър Тунчев ще се опит да парират пропадането и счупването на нови антирекорди.

Статистиката показва, че Арда има още един проблем, конкретно срещу днешния си съперник. В Кърджали Арда и ЦСКА 1948 са се срещали 8 пъти, като в тях домакините са постигнали само една победа.

