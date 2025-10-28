А рда се класира за следващия кръг на Sesame Купа на България, след като победи с 2:1 втородивизионния Фратрия на стадион "Спартак" във Варна. Попаденията за тима от Кърджалия отбелязаха Джелал Хюсеинов (42) и резервата Андре Шиняшики (65), а за "братята", както е прозвището на домакините", се разписа Мирослав Маринов (50), който влезе на почивката.

Фратрия можеше да удари първи, но пропуски направиха Румен Руменов и Ксавело Дривентак. Пред Атанас Кабов от гостите се откри добра възможност, но и той я пропиля. Три минути преди края на първата част Арда поведе след добавка на Джелал Хюсеинов.

Второто полувреме започна перфектно за домакините. В 50-ата минута Дидис Пита изведе майсторски резервата Мирослав Маринов, който излезе очи в очи с Ивайло Неделчев и с удар с десния крак прати топката в мрежата.

Арда стигна до победата с гол на появилия се от пейката Андре Шиняшики. Той се разписа отблизо, след като овладя топката на гърди и без забавяне я прати в мрежата на домакините. Секунди преди края Мирослав Маринов от отлична позиция пропусна да изравни и да прати мача в продължения.

