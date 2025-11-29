Б отев Пловдив победи с 2:1 Черно море като домакин в мач от 17-ия кръг на Първа лига. Успехът е първи за новия треньор на Ботев Димитър Димитров, след като застана начело на тима. Черно море пък допусна втора поредна загуба в първенството, след като в предишния кръг загуби от Локомотив София у дома.

Домакините поведоха в 10-ата минута. Никола Илиев центрира към Франклин Маскоте, който вкара с глава за 1:0. Берк Бейхан бе близо до гол за Черно море малко след това, но Даниел Наумов спаси удара му. В следващите минути Николай Минков и Тодор Неделев опитаха изстрели, но без успех. Селсо Сидни пропусна добра възможност за Черно море. В добавеното време Асен Чандъров опита изстрел, но Наумов се справи.

Черно море започна по-добре второто полувреме, но трудно създаваше положения. Никола Илиев пропусна добра възможност за Ботев в 67-ата минута. В 69-ата минута домакините стигнаха до втори гол. Армстронг Око-Флекс подаде към Лукас Араужо, който отбеляза първото си попадение за Ботев. В 77-ата минута Черно море върна един гол. Васил Панайотов, който влезе като резерва в този мач, се разписа малко след появата си в игра след подаване на Чандъров.

Ботев стигна до трети гол в добавеното време на мача чрез Армстронг Око-Флекс. Попадението му бе отменено заради игра с ръка на Димитър Митков по-рано в атаката.

Ботев е 11-и в класирането с 20 точки, Черно море е на 5-о място с 27.